Цулыгин — об уходе Умарка: будут новые игроки, кто-то должен занять его место

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал уход из команды нападающего Линуса Умарка.

«Потеряли одного из ведущих игроков, лидера команды. Сейчас сложно сказать, как это скажется на команде. Будет новый сезон. Состав определен, будут новые игроки. Кто-то должен будет занимать его место вести за собой команду, так же как он. Сейчас сложно сказать.

Почему легионеры должны скучать? Они профессиональные игроки, ведут за собой. Хартикайнен, тот же Маннинен показал в плей-офф, что может хорошо играть, Ларсен – один из лучших защитников лиги. Понятно, что немного изменится стиль игры. Это будет зависеть, когда найдем на место Линуса легионера или российского игрока. Будет видно перед самым началом чемпионата, когда сформируется состав команды. Отсюда будем находить направление, как будет играть команда», — цитирует Цулыгина «Горобзор.ру».