Курносов: Умарк — целая эпоха в истории «Салавата». Хотим достойно его проводить

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал уход Линуса Умарка из клуба, а также рассказал о возможных проводах игрока.
«Могу вам сказать, что Линус ещё по окончании прошлого сезона сказал, что следующий станет последним в России и он сделает всё возможное, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Хочу сказать Умарку большое спасибо за профессионализм, он никогда не отбывал номер на площадке, всегда отдавался игре и всегда был активен в других клубных делах. Он — целая эпоха в истории клуба. В первую очередь сыграло его желание уехать и поиграть в другом чемпионате. Возможно, из-за семьи, потому что дети уже подрастали, может, были другие моменты.
Он был системообразующим игроком на льду и за его пределами. Я вообще считаю, что Умарк – лучший легионер, который играл столь продолжительное время в лиге. Он настоящая звезда, нам его будет не хватать. У нас есть предварительная договорённость с Линусом. Я не могу сейчас точно сказать, что так будет. Мы разговаривали с ним, чтобы достойно его проводить. Мы хотим, чтобы он приехал на наш предсезонный турнир. Мы постараемся сделать всё, чтобы проводить его достойно, как подобает человеку, который столько лет провёл в клубе», – приводит слова Курносова «Горобзор.ру».
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