Вайсфельд: не вижу смысла думать о распределении мест в КХЛ по итогам регулярного сезона

Хоккейный комментатор, работавший генеральным менеджером нескольких клубов КХЛ и Суперлиги, Леонид Вайсфельд считает неправильным итоговое распределение мест клубов в минувшем сезоне по итогам регулярного чемпионата.

«Мне не очень понятно, каким образом можно на совете директоров КХЛ распределять места команд по итогам сезона. Всегда итогом является розыгрыш Кубка Гагарина, сейчас форс-мажор. Сезон не доигран.

Я вообще не вижу смысла думать о распределении мест, учитывая, что оно ни на что, по сути, не влияет. Никакие команды из КХЛ не вылетают. Если распределять места с учётом гладкого чемпионата, то как быть с «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым»? Кто из них будет выше?» — сказал Вайсфельд «Чемпионату».