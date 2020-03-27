Гендиректор «Сибири»: речи о том, что Заварухин может покинуть клуб, никогда не шло

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым главный тренер команды Николай Заварухин может покинуть новосибирский клуб. Ранее сообщалось, что Заварухин стал главным кандидатом на пост тренера «Автомобилиста».

«У Николая Николаевича двухлетний контракт, и он продолжит работать с командой. Речи о том, что Заварухин может покинуть «Сибирь», никогда не шло и сейчас не идёт», — приводит слова Фастовского РИА «Новости».

В первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 «Сибирь» под управлением Заварухина выбила «Автомобилист», который возглавляет Андрей Мартемьянов, со счётом 4-1.

После окончания игровой карьеры Заварухин начал карьеру тренера в роли ассистента в «Батыре», после чего работал в «Сибирских Снайперах», «Торосе», нижнекамском «Нефтехимике» и «Автомобилисте».