Ночная Хоккейная Лига объявила о досрочном завершении сезона

Ночная Хоккейная Лига выступила с заявлением о досрочном завершении сезона.
«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и руководствуясь рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации, органов здравоохранения и исполнительной власти, Ночная Хоккейная Лига приняла решение о досрочном завершении Отборочного этапа и отмене Финального этапа IX Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд, который должен был состояться в Сочи с 3 по 17 мая этого года.
Решение вступает в силу с 27 марта 2020 года и распространяется на все отборочные соревнования и мероприятия (выездные конференции и судейские семинары, встречи с легендами хоккея и мастер-классы, а также учебно-методические мероприятия и матчи закрытия этапов), запланированные в рамках Отборочного этапа IX Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2019/2020», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.
- 27 марта 2020
-
20:05
-
19:38
-
19:22
-
19:00
-
18:34
-
18:28
-
17:52
-
17:42
-
17:36
-
16:52
-
16:35
-
16:10
-
16:01
-
15:46
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:35
-
14:08
-
14:01
-
13:49
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:06
-
11:02
-
10:40
-
10:21
-
10:03
-
09:45