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«Металлург» подписал новый контракт с Богданом Потехиным

«Металлург» подписал новый контракт с Богданом Потехиным
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Богданом Потехиным, информирует официальный сайт команды. 27-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Богдан Потехин принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 19 (12+7) очков при показателе полезности «0» и 36 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 12 минут 59 секунд за матч.

В пяти матчах плей-офф форвард не смог набрать очков и завершил розыгрыш Кубка Гагарина с показателем полезности "-1".

Напомним, в первом раунде плей-офф «Металлург» потерпел поражение в матче с казахстанским «Барысом» со счётом 1-4.

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