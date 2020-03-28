Сразу пять игроков из России вошли в топ-10 юных талантов мира по версии Hockey News

Сразу пятеро игроков из России вошли в топ-10 юных талантов мира по версии авторитетного издания The Hockey News.



Топ-10 выглядит так:



з. Боуэн Байрэм («Колорадо Эвеланш»);

н. Тревор Зеграс («Анахайм Дакс»);

в. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);

н. Кирилл Капризов (ЦСКА);

в. Спенсер Найт («Флорида Пантерз»);

з. Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз");

7. Дилан Казенс («Баффало Сэйбрз»);

8. Григорий Денисенко («Локомотив»);

9. Василий Подколзин (СКА);

10. Александр Романов (ЦСКА).



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.