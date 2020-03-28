Сразу пять игроков из России вошли в топ-10 юных талантов мира по версии Hockey News
Сразу пятеро игроков из России вошли в топ-10 юных талантов мира по версии авторитетного издания The Hockey News.
Топ-10 выглядит так:
з. Боуэн Байрэм («Колорадо Эвеланш»);
н. Тревор Зеграс («Анахайм Дакс»);
в. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
н. Кирилл Капризов (ЦСКА);
в. Спенсер Найт («Флорида Пантерз»);
з. Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз");
7. Дилан Казенс («Баффало Сэйбрз»);
8. Григорий Денисенко («Локомотив»);
9. Василий Подколзин (СКА);
10. Александр Романов (ЦСКА).
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Читайте также
- 28 марта 2020
-
18:37
-
18:17
-
18:06
-
17:39
-
17:22
-
16:58
-
16:28
-
16:18
-
15:53
-
15:28
-
15:01
-
14:30
-
14:13
-
13:57
-
13:47
-
12:59
-
12:49
-
12:22
-
11:59
-
11:35
-
11:15
-
10:57
-
10:47
-
10:25
-
09:47
-
09:36
-
09:30
-
07:00
-
03:23
-
02:44
-
00:52
-
00:17
- 27 марта 2020
-
23:56
-
23:40
-
23:28
Партнерский контент