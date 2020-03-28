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Сразу пять игроков из России вошли в топ-10 юных талантов мира по версии Hockey News

Сразу пять игроков из России вошли в топ-10 юных талантов мира по версии Hockey News
Хоккей / НХЛ 0

Сразу пятеро игроков из России вошли в топ-10 юных талантов мира по версии авторитетного издания The Hockey News.

Топ-10 выглядит так:

з. Боуэн Байрэм («Колорадо Эвеланш»);
н. Тревор Зеграс («Анахайм Дакс»);
в. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
н. Кирилл Капризов (ЦСКА);
в. Спенсер Найт («Флорида Пантерз»);
з. Мориц Зайдер («Детройт Ред Уингз");
7. Дилан Казенс («Баффало Сэйбрз»);
8. Григорий Денисенко («Локомотив»);
9. Василий Подколзин (СКА);
10. Александр Романов (ЦСКА).

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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