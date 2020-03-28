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Голдобин принял участие в челлендже с отжиманиями

Голдобин принял участие в челлендже с отжиманиями
Хоккей / НХЛ 0

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать паузу в регулярном чемпионате, связанную с коронавирусом. Нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин принял участие в челлендже по отжиманиям, передав эстафету ещё нескольким хоккеистам.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.

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