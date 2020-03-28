Голдобин принял участие в челлендже с отжиманиями
Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать паузу в регулярном чемпионате, связанную с коронавирусом. Нападающий системы «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин принял участие в челлендже по отжиманиям, передав эстафету ещё нескольким хоккеистам.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 530 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 24 тысяч смертей. Из числа заразившихся излечилось более 122 тысяч человек.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
В погоне за мечтой. Кто из русских хоккеистов КХЛ скоро уедет в Америку?
Отток российских хоккеистов в НХЛ должен продолжиться. Среди кандидатов на отъезд десятки игроков.
Читайте также
- 28 марта 2020
-
22:00
-
21:35
-
21:17
-
21:07
-
20:56
-
20:50
-
20:31
-
20:13
-
19:51
-
19:30
-
19:04
-
18:37
-
18:17
-
18:06
-
17:39
-
17:22
-
16:58
-
16:28
-
16:18
-
15:53
-
15:28
-
15:01
-
14:30
-
14:13
-
13:57
-
13:47
-
12:59
-
12:49
-
12:22
-
11:59
-
11:35
-
11:15
-
10:57
-
10:47
-
10:25
Партнерский контент