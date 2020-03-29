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Феклистов — о действиях голкипера «Юности»: ну это вообще! Цензурных мыслей не было

Феклистов — о действиях голкипера «Юности»: ну это вообще! Цензурных мыслей не было
Хоккей / Прочие 0

Нападающий «Шахтёра» Андрей Феклистов прокомментировал действия голкипера «Юности» Игоря Брикуна. Голкипер «Юности», который находился на скамейке, клюшкой выбил у нападающего шайбу. Судьи этот момент пропустили, а «горняки» не реализовали атаку на пустые ворота.

«Цензурных мыслей не было. Бегу на пустые ворота, а чужой вратарь со скамейки выбивает шайбу у меня с крюка. Ну это вообще! Не понимаю, как этого можно было не заметить. Фиг знает, как такое произошло. Было неприятно, если честно.

Даже расстроился немножко, ведь это мог быть мой первый гол в финале, пусть и в пустые ворота. Но потом слегка успокоился. Мы же ведь всё равно выиграли. Но в моей карьере такой эпизод произошел впервые», — цитирует Феклистова пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.

Голкипер «Юности» со скамейки выбил шайбу у форварда «Шахтёра». Арбитры этого не увидели
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