Голкипер «Юности» со скамейки выбил шайбу у форварда «Шахтёра». Арбитры этого не увидели

Вчера, 28 марта, минская «Юность» на домашней площадке проиграла солигорскому «Шахтёру» со счётом 2:3 во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси. Общий счёт в противостоянии стал равным — 1-1.

В конце матча произошёл крайне неординарный эпизод. Форвард «Шахтёра» Андрей Феклистов подхватил шайбу в средней зоне и устремился к пустым воротам минчан. Голкипер «Юности» Игорь Брикун, который находился на скамейке, клюшкой выбил у нападающего шайбу. Судьи этот момент пропустили, а «горняки» не реализовали атаку на пустые ворота.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Хоккей Беларуси».

Чемпионат Беларуси — единственный в Европе, не остановившийся из-за коронавируса. Пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран.