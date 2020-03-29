Капитан «Ванкувера»: все скучают по хоккею и хотят начать играть как можно скорее

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват рассказал, как игроки канадского клуба поддерживают связь во время эпидемии коронавируса.

«У нас, наверное, 100 чатов, которые только начались или начинаются заново, так что на телефон приходит масса сообщений отовсюду. Конечно, как и в раздевалке, там много шуток и приколов. Все скучают по хоккею, хотят вернуться и начать играть как можно скорее. Все пытаются делать то, что будет лучше для их семей, остаются в безопасности и стараются дотянуть до того момента, когда можно будет вернуться», — приводит слова Хорвата пресс-служба лиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. США является мировым лидером по количеству заразившихся — их более 124 тыс.