Хоккеисты «Локомотива» в последние две недели не контактировали с Пелино

Представитель пресс-службы ярославского «Локомотива» Александр Саханов сообщил, что хоккеистов клуба не будут централизованно тестировать на наличие коронавируса, после того как тест экс-тренера команды Майка Пелино показал положительный результат.
«Команда распущена давно, мы закончили выступления 11 марта. С 13 марта команда распущена, у нас сейчас нет ни тренировочного процесса, ни игр, естественно. Централизованно никого проверять не будут», — приводит слова Саханова ТАСС.
Напомним, в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире КХЛ приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом в мире заразилось более 600 тыс. человек, скончалось — более 30 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тыс. США является мировым лидером по количеству заразившихся — их более 124 тыс.
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