Экс-вратарь «Барыса» Граховина перейдёт в «Таппару»
Экс-вратарь казахстанского «Барыса» Доминик Граховина перейдёт в финский клуб «Таппара», информирует Iltalehti. 1 июля 2019г ода клуб из Нур-Султана и голкипер расторгли действующий контракт по обоюдному соглашению сторон.
Нынешний сезон 25-летний голкипер начинал в Швейцарии, сыграв за «Амбри-Пиотту» семь встреч. Затем он вернулся в Чехию, проведя 35 матчей за «Били Тигржи».
В сезоне-2019/2020 за «Барыс» Граховина одержал семь побед в 22 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,61 и проценте отражённых бросков 91,4. В плей-офф чешский голкипер выиграл один матч из четырёх, за игру пропуская 3,50 шайбы и отражая 88,9% бросков.
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