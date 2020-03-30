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Кровавые побоища, броски и нокдауны соперников. Яркие фото драк в КХЛ

Кровавые побоища, броски и нокдауны соперников. Яркие фото драк в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Матчи КХЛ всегда интересны не только благодаря классным голам, ювелирным передачам и эффектным вратарским спасениям, но и благодаря немалому количеству зрелищных и кровопролитных побоищ. Сезон КХЛ — 2019/2020 досрочно завершён, предлагаем вашему вниманию кадры эпичных драк КХЛ за прошлые сезоны.

Яркие кадры хоккейных побоищ — в фотоподборке от специальных фотокорреспондентов «Чемпионата».

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