Кровавые побоища, броски и нокдауны соперников. Яркие фото драк в КХЛ

Матчи КХЛ всегда интересны не только благодаря классным голам, ювелирным передачам и эффектным вратарским спасениям, но и благодаря немалому количеству зрелищных и кровопролитных побоищ. Сезон КХЛ — 2019/2020 досрочно завершён, предлагаем вашему вниманию кадры эпичных драк КХЛ за прошлые сезоны.



Яркие кадры хоккейных побоищ — в фотоподборке от специальных фотокорреспондентов «Чемпионата».