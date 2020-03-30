Новым генменеджером «Металлурга» Нк стал Дмитрий Корягин
Новым генеральным менеджером новокузнецкого «Металлурга» стал Дмитрий Корягин, информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. 48-летний специалист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона. Спортивный директор ХК «Металлург» Кирилл Князев покинул клуб, контракт расторгнут по соглашению сторон.
Корягин с 2010 года являлся членом правления ВХЛ. С 2004 по 2015 год он работал исполнительным директором хоккейного клуба «Дизель». В сезоне-2009/2010 под руководством Корягина команда из Пензы дошла до полуфинала плей-офф ВХЛ и завоевала бронзовые медали. В 2012 году «Дизель» повторил этот результат. По итогам сезона-2011/2012 Дмитрий Корягин был удостоен звания «Лучший руководитель клуба чемпионата ВХЛ».
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