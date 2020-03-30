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Бюджет «Сибири» в следующем сезоне останется на прежнем уровне

Бюджет «Сибири» в следующем сезоне останется на прежнем уровне
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что бюджет клуба не изменится в следующем сезоне.

«На данный момент есть понимание, что у нас бюджет сохраняется», — приводит слова Фастовского «Р-Спорт».

Зарплатный бюджет «Сибири» в сезоне-2019/2020 составлял примерно 600 млн рублей.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ новосибирский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Николая Заварухина обыграли «Автомобилист» со счётом 4-1. В полуфинале конференции соперником «Сибири» стал казахстанский «Барыс», но сезон из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно.

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