Бюджет «Сибири» в следующем сезоне останется на прежнем уровне
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил, что бюджет клуба не изменится в следующем сезоне.
«На данный момент есть понимание, что у нас бюджет сохраняется», — приводит слова Фастовского «Р-Спорт».
Зарплатный бюджет «Сибири» в сезоне-2019/2020 составлял примерно 600 млн рублей.
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ новосибирский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Николая Заварухина обыграли «Автомобилист» со счётом 4-1. В полуфинале конференции соперником «Сибири» стал казахстанский «Барыс», но сезон из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно.
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Как устроен допинг-контроль в КХЛ, куда лига планирует расширяться и когда выгонят живых статистиков — в беседе с Кириллом Фастовским.
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