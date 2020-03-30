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Хованов: в «Миннесоте» сказали, что очень хотят меня видеть в команде на следующий сезон

Хованов: в «Миннесоте» сказали, что очень хотят меня видеть в команде на следующий сезон
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Айовы Уайлд» Александр Хованов рассказал о шансах дебютировать за «Миннесоту Уайлд» в НХЛ.

«Смотрю в будущее и верю, что всё получится у меня и других русских ребят, которые сейчас задрафтованы в «Миннесоте». Перед отлётом в Россию я общался с генеральным менеджером «Миннесоты». Мне сказали: «Тебе открыты двери на следующий сезон». Сказали, насколько хорошо ты себя покажешь, настолько мы будем давать тебе шанс выступать в НХЛ. Сказали, что просто всё зависит от меня и очень хотят меня видеть в команде на следующий сезон.

Дай бог, чтобы всё получилось, но главное — быть честным перед собой, работать и готовиться к сезону. Думаю, что за это всё мне воздастся», — приводит слова Хованова «Матч ТВ».

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