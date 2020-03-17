Герин: посмотреть игру Капризова в России? Удачи вам туда добраться
Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился мнением об интересе своей команды к нападающему московского ЦСКА Кириллу Капризову. Форвард был задрафтован «дикарями» в 2015 году под общим 135-м номером.
«Посмотреть игру Капризова в России, ведь плей-офф там не отменён? Удачи вам туда добраться. Не собираемся пытаться пригласить его уже в текущем сезоне, таких планов нет», — приводит слова Герина The Athletic.
22-летний Капризов стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020, записав на свой счёт 62 (33+29) балла при показателе полезности "+32" и 10 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке 16 минут и 42 секунды за матч.
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