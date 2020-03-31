Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Барков рассказал, как проводит время во время пандемии коронавируса

Барков рассказал, как проводит время во время пандемии коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков рассказал, как в Финляндии борются с пандемией коронавируса.

«Я знаю, что Хельсинки фактически закрыли, из дома никуда нельзя выходить. В Тампере было несколько случаев, но в целом пока всё то же самое. Рестораны закрыты, за исключением еды на вынос. В том месте, где я нахожусь сейчас, то же самое. Я стараюсь оставаться дома, как и все мои друзья», — приводит слова Баркова пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 780 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 37 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 164 тыс. человек.

Хедман — о пандемии: в это время хочется быть поближе к семье
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020