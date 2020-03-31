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Генменеджер «Вашингтона» рассказал о проблемах в селекции, связанных с коронавирусом

Генменеджер «Вашингтона» рассказал о проблемах в селекции, связанных с коронавирусом
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о проблемах в селекции, связанных с коронавирусом. Из-за пандемии коронавируса может быть не доигран нынешний сезон, что в свою очередь может привести к резкому снижению потолка зарплат на следующий сезон.

«Мы обсуждаем все возможные сценарии и ментально готовимся ко всему. Что случится с потолком зарплат? Будет ли понижен потолок зарплат из-за уменьшения прибыли? Будет ли он искусственно оставлен на прежнем уровне? Все эти вопросы заставляют нас ждать с возможными решениями по переговорам с неограниченно свободными агентами», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.

Летом 2020 года на рынок неограниченно свободных агентов могут выйти нападающий Илья Ковальчук, защитники Радко Гудас и Бренден Диллон, а также голкипер Брэйден Холтби.

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