Генменеджер «Вашингтона» рассказал о проблемах в селекции, связанных с коронавирусом

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о проблемах в селекции, связанных с коронавирусом. Из-за пандемии коронавируса может быть не доигран нынешний сезон, что в свою очередь может привести к резкому снижению потолка зарплат на следующий сезон.
«Мы обсуждаем все возможные сценарии и ментально готовимся ко всему. Что случится с потолком зарплат? Будет ли понижен потолок зарплат из-за уменьшения прибыли? Будет ли он искусственно оставлен на прежнем уровне? Все эти вопросы заставляют нас ждать с возможными решениями по переговорам с неограниченно свободными агентами», — цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.
Летом 2020 года на рынок неограниченно свободных агентов могут выйти нападающий Илья Ковальчук, защитники Радко Гудас и Бренден Диллон, а также голкипер Брэйден Холтби.
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