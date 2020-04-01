Сегодня, 1 апреля, стало известно, что министерство спорта Приморского края приняло решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, у «Адмирала» нет средств для участия в новом сезоне КХЛ.
Предлагаем принять участие в опросе: «Как вы относитесь к тому, что „Адмирал“ не будет участвовать в сезоне-2020/2021?».
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.
24 марта главным тренером «Адмирала» из Владивостока стал бывший наставник карагандинской «Сарыарки» Леонид Тамбиев, подписавший контракт сроком на три года, а 22 марта на должность спортивного директора дальневосточного клуба был назначен двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов.
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