Фетисов: из ситуации с «Адмиралом» есть выход. Госкорпорации должны финансировать всю лигу

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение министерства спорта Приморского края перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, у «Адмирала» нет средств для участия в новом сезоне КХЛ.

«Не знаю до конца обстановку в Приморье, не знаю, насколько много денег выделялось. Если остановка финансирования поможет спасти людей от коронавируса, наверное, это правильное решение. Губернатор принимает решение исходя из приоритетов. Я с ним общаюсь, он любит спорт и понимает его важность. Но регионы, спонсирующие клубы из своего бюджета, отнимают деньги у развития детско-юношеского спорта, это тоже неправильно.

Этим вопросом больше должна озаботиться КХЛ. Сложно представить, что в НХЛ такое могло произойти, а ведь мы хотим с ней конкурировать. Во-вторых, думаю, нужно было спросить людей, насколько они довольны этим решением. Коронавирус когда-нибудь закончится, мы вернёмся к нормальной жизни. На Дальнем Востоке – в Хабаровске, Владивостоке — хоккей спорт номер один. За счёт этих команд мы ощущаем границы нашей огромной страны, и президент вкладывает в это большие средства и много времени. Дети Дальнего Востока понимают, что там большие перспективы. И вдруг такое решение…

Уже не раз говорил, что госкорпорации должны финансировать не клубы выборочно, а лигу. Это было бы правильным решением в это непростое время. Лига собирала бы со всех деньги и раздавала клубам в равных пропорциях, стабилизируя ситуацию. И можно было бы дать возможность клубам зарабатывать деньги за счёт местных меценатов и спонсоров. Это дало бы возможность определить качество тренерского состава, менеджеров, которые бы не могли налево и направо покупать, кого хотят. Уверен, тогда хоккей будет развиваться динамичнее, и мы получим очень качественную игру.

Хоккей на Дальнем Востоке – часть государственной политики, геополитики. Не знаю, насколько у лиги хватит сил принять такое решение, но это дало бы возможность стабилизации ситуации. Лига же читает новости, обращаюсь через спортивные издания. Надеюсь, разум возобладает и мы не будем наказывать ни в чём не повинных людей, которые живут далеко от Москвы и Санкт-Петербурга. Такое решение было бы правильным по отношению к командам, хоккеистам, болельщикам и детям, которые занимаются хоккеем. Представьте – раз и на «Фетисов-Арене» больше не будет хоккея. И что будет? Ситуация понятная, но мне кажется, из неё есть выход», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.