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Сошников: форс-мажор с этим вирусом. Я уже должен быть в Канаде, но не могу никуда уехать

Сошников: форс-мажор с этим вирусом. Я уже должен быть в Канаде, но не могу никуда уехать
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников прокомментировал решение легионеров уфимской команды покинуть Россию ещё до официального завершения сезона.

«Это не то чтобы демарш. В принципе тогда всё уже было понятно. Мы сидели в раздевалке, обсуждали, и всем всё было понятно, хотя КХЛ и отложила своё решение ещё на неделю. Но ребят можно понять — если бы они остались, то сегодня уже точно никуда бы не улетели. Поэтому они выбрали правильное решение. Тут не то чтобы они забили на клуб — у них есть семьи, и жизни детей и их самих стоят на первом месте. Они улетели, теперь живут за городом, и у них карантин. Всё. Вопрос на этом закрыт.

Просто лига немножко затянула с решением, и легионеры попадали в тупик. Но и позицию клуба тоже можно понять, потому что у этих игроков есть контракты. Сложная ситуация, всё-таки это форс-мажор с этим вирусом. Я и сам уже должен был быть в Канаде и готовиться, но тоже не могу никуда уехать», — цитирует Сошникова «Реальное время».

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