Три «Динамо», «Спартак» и «Автомобилист» планируют сыграть на Кубке ЛЖД — 2020
Минское «Динамо» на официальном сайте клуба сообщило об участии в Кубке Латвийских железных дорог 2020 года. Традиционно проходящий в конце месяца, турнир передвинут на более ранние сроки из-за участия национальных команд в олимпийской квалификации.
Что касается Кубка ЛЖД, то помимо «зубров» предварительно подтвердили участие рижское и московское «Динамо», московский «Спартак» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Расписание кубка станет известно позже. Минчане являются постоянным участником турнира в Латвии.
Напомним, сборная Беларуси сыграет за путёвку в Пекин-2022 в Братиславе с 27 по 30 августа с командами Словакии, Австрии и Польши. Латыши в те же сроки примут в Риге французов, итальянцев и венгров.
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