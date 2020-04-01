Подколзин помогает разносить продукты во время карантина

Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин помогает разносить продукты нуждающимся во время карантина.

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«Привет! Многим сейчас особенно непросто. Сегодня я помогаю Людмиле Николаевне – отправляю ей набор продуктов, чтобы она не выходила в магазин, а оставалась дома. Помочь людям – в наших силах, и если у вас есть возможность — помогайте и вы!» — рассказал хоккеист.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.