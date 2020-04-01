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Рундблад: был шокирован новостью об обмене в «Сочи». Но теперь я счастлив быть здесь

Рундблад: был шокирован новостью об обмене в «Сочи». Но теперь я счастлив быть здесь
Хоккей / КХЛ 0

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Давид Рундблад подвёл итоги сезона. В ходе чемпионата игрока обменяли из СКА в «Сочи».

«Для меня сезон был с падениями и взлётами. Я не так много играл до того, как был обменян сюда. Было здорово играть в «Сочи» в оставшейся части сезона. К сожалению, в плей-офф мы не смогли попасть, но такое случается. Мы должны готовиться к следующему сезону.

Каким для меня был переход в „Сочи“? Сначала я, конечно, был немного шокирован, когда узнал об этом. Но после того, как приехал сюда, встретился с парнями и провёл несколько тренировок и игр, почувствовал радость. Сочи – отличный город для жизни и игры в хоккей. Я счастлив быть здесь.

Надеюсь, что «Сочи» продолжит развиваться как клуб и наращивать интерес болельщиков к себе. Это всегда здорово – играть при аншлаге. Возможно, Сочи – не самый типичный город для хоккея из-за погоды, но, думаю, мы сможем помочь с ростом интереса здесь к нашему виду спорта. Мы должны показывать хороший хоккей и выигрывать. С нашей стороны это лучший способ привлечь внимание новых болельщиков», — цитирует Рундблада официальный сайт «Сочи».

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