Рундблад: был шокирован новостью об обмене в «Сочи». Но теперь я счастлив быть здесь

Защитник хоккейного клуба «Сочи» Давид Рундблад подвёл итоги сезона. В ходе чемпионата игрока обменяли из СКА в «Сочи».
«Для меня сезон был с падениями и взлётами. Я не так много играл до того, как был обменян сюда. Было здорово играть в «Сочи» в оставшейся части сезона. К сожалению, в плей-офф мы не смогли попасть, но такое случается. Мы должны готовиться к следующему сезону.
Каким для меня был переход в „Сочи“? Сначала я, конечно, был немного шокирован, когда узнал об этом. Но после того, как приехал сюда, встретился с парнями и провёл несколько тренировок и игр, почувствовал радость. Сочи – отличный город для жизни и игры в хоккей. Я счастлив быть здесь.
Надеюсь, что «Сочи» продолжит развиваться как клуб и наращивать интерес болельщиков к себе. Это всегда здорово – играть при аншлаге. Возможно, Сочи – не самый типичный город для хоккея из-за погоды, но, думаю, мы сможем помочь с ростом интереса здесь к нашему виду спорта. Мы должны показывать хороший хоккей и выигрывать. С нашей стороны это лучший способ привлечь внимание новых болельщиков», — цитирует Рундблада официальный сайт «Сочи».
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