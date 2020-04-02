Сын Майка Бэбкока завершил карьеру в 25 лет после сезона, проведённого во Франции
Нападающий клуба «Амьен» Майкл Бэбкок завершил игровую карьеру в 25 лет, сообщается на официальном сайте французского клуба. Майкл является сыном легендарного тренера Майка Бэбкока.
Минувший сезон форвард провёл во Франции. В 40 матчах регулярного чемпионата Майкл забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи. В семи матчах плей-офф не отметился результативными действиями. В составе клуба также стал обладателем Кубка Франции.
Бэбкок-младший не смог добиться больших высот в игровой карьере. До перехода в «Амьен» хоккеист на протяжении четырёх сезонов выступал в студенческой лиге США за Колледж Меримакка. Майкл не был задрафтован клубами НХЛ и не провёл ни одного матча даже на уровне АХЛ.
Крутой тренер быстро стал изгоем в Америке. Бэбкоку нужно ехать в КХЛ
Он идеально подходит для России.
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