Коростелёв: после ухода в «Коламбусе» сказали стандартную канадскую фразу

Нападающий «Адмирала» Никита Коростелёв объяснил, почему в начале этого сезона принял решение вернуться в Россию.

«В прошлом сезоне я хорошо себя показал в АХЛ за «Кливленд», затем провёл хороший лагерь в «Коламбусе». Потом приехал снова в расположение «Кливленда», но там меня, по моему мнению, необъективно не ставили в состав, а потом вообще спустили вниз. Когда это произошло, решение вернуться в Россию не заставило себя долго ждать.

Говорили: «Тренируйся, жди своего шанса». Никак не аргументировали. Я просто понимал, что должен там играть, а не просто за четвёртое звено цепляться. Так получилось, особо не хочется углубляться в детали. У нас была договорённость с «Кливлендом», когда меня только перестали ставить в состав. Я вернулся из лагеря «Коламбуса» после предсезонной игры с «Баффало», увидел, что происходит.

Мы с Дэном Мильштейном начали разговаривать с клубом и договорились, что они меня отпустят, если это будет продолжаться. Там всё по-людски, никто тебя держать не будет, чтобы не мешать твоему дальнейшему развитию. Что мне сказали в «Коламбусе» после ухода? Сказали стандартную канадскую фразу: «Ты достоин большего, извини, что так получилось», — цитирует Коростелёва Sport24.