Тренер Тамбиев — о продолжении карьеры: в любом случае покину «Адмирал»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев заявил, что покинет приморский клуб даже в том случае, если команда в следующем сезоне примет участие в чемпионате ВХЛ.
«Я в любом случае покину „Адмирал“, даже если клуб будет выступать в Высшей хоккейной лиге. К сожалению, так сложилось. У меня приоритет — работа в КХЛ, буду искать работу в КХЛ. Сейчас идёт стадия переговоров. Надеюсь, что что-то получится в КХЛ, потому что в ВХЛ я уже наработался.
Никто не ожидал, что так получится, но жизнь продолжается. Я думаю, что «Адмирал» возьмёт паузу на год, если ситуация нормализуется, то, думаю, мы ещё вернёмся к вопросу об «Адмирале». Мы уже провели работу по селекции, уже был составлен план работы на июль-август», — цитирует Тамбиева ТАСС.
Вчера, 1 апреля, стало известно, что министерство спорта Приморского края приняло решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом, у «Адмирала» нет средств для участия в новом сезоне КХЛ.
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