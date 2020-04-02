Хайруллин: Кирово-Чепецк знаменит великими хоккейными именами — Мышкин, Мальцев, Крикунов

Нападающий «Нефтехимика» Марат Хайруллин объяснил, почему в начале карьеры принял решение перейти в школу «Олимпии».

«Не соглашусь, что в Кирово-Чепецке менее благоприятные условия, чем в той же Казани или Нижнекамске, наоборот, там созданы все условия для становления профессионального хоккеиста: ледовый дворец с хорошо развитой инфраструктурой, отдельная бросковая зона, зимой несколько отдельных ледовых коробок, где каждый может индивидуально кататься. А также этот маленький город знаменит великими хоккейными именами: Мышкин, Трефилов, Крикунов, Мальцев и другие. Поэтому, когда меня пригласили в школу «Олимпии», которая на тот момент боролась за выход в группу рангом выше, чем школа Волжска, мой тренер посоветовал мне не отказываться. Так, в девятом классе я поехал на переходный турнир в Кирово-Чепецк и в итоге остался в системе «Олимпии» на последующие шесть лет. Отмечу, что там для меня создали отличные условия: школа, интернат, питание. Чему я и благодарен!

Мы отыграли последний сезон в «Олимпии», и директор школы мне и ещё двум ребятам – Егору Маташкову и Саше Федотову — сказал, что нами интересуется «Нефтехимик», конкретно главный тренер Владимир Васильевич Крикунов, и нам следует отправиться в Нижнекамск на просмотровый сбор. Через некоторое время следом за нами приехал и Паша Нисковских. Мы прошли эти сборы, и нас оставили в «Нефтехимике». Значит, мы ему понравились. Думаю, у Владимира Васильевича особое отношение к Кирово-Чепецку. Ведь он выходец из местной хоккейной школы. Наверное, потому и интересовался насчёт перспективных ребят», — цитирует Хайруллина пресс-служба «Нефтехимика».