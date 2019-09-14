Крикунов, Знарок и Никитин до сих пор в деле.

Тренеры из первого сезона КХЛ. Что с ними стало

11 лет назад стартовал первый сезон в истории КХЛ. С того момента, кажется, прошла целая вечность, неоднократно менялся состав и количество клубов в лиге, а что уж говорить про тренеров и хоккеистов. «Чемпионат» вспоминает наставников, которые работали в первом сезоне КХЛ, и рассказывает, как сложилась их дальнейшая судьба.

Как отработал сезон-2008/09: под руководством Сергея Михалёва последние чемпионы Суперлиги уверенно выиграли первый регулярный чемпионат КХЛ, но в первом же раунде плей-офф сенсационно уступили «Авангарду», который едва вполз в игры на вылет с шестнадцатого места.

Как сложилась дальнейшая карьера: после этого конфуза Сергей Михайлович покинул Уфу, в сезоне-2009/10 шесть матчей возглавлял «Торпедо», а затем стал генеральным менеджером «Лады», которую к тому моменту уже спустили в ВХЛ. В сезоне-2011/12 тренер золотой мечты вновь возглавил «Салават Юлаев», но проработал лишь до ноября, а на следующий год вернулся в Тольятти на прежнюю должность.

Где сейчас: увы, жизнь Сергея Михалёва трагически оборвалась 21 апреля 2015 года. Тренер возвращался с похорон друга и коллеги Валерия Белоусова и попал в смертельное ДТП.

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Как отработал сезон-2008/09: в регулярке казанцы заняли второе место, во втором раунде плей-офф были близки к вылету от того же «Авангарда», но в итоге прошли дальше и стали обладателями первого в истории Кубка Гагарина.

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Как сложилась дальнейшая карьера: Зинэтула Билялетдинов остался безмерно предан «Ак Барсу» и стал настоящей легендой казанского хоккея. С «барсами» Билялетдинов выиграл ещё два Кубка Гагарина (в 2010 и 2018 годах), а его трёхлетняя отлучка из клуба в сборную вряд ли была добровольной. С национальной командой Зинэтула Хайдярович взял золото ЧМ-2012, но провалился на следующем форуме и сочинской Олимпиаде.

Где сейчас: после сокрушительного поражения в первом раунде плей-офф-2019 от «Авангарда» Билялетдинов ушёл с поста главного тренера «Ак Барса». Сейчас заслуженный специалист нигде не работает, активно посещает матчи КХЛ и кайфует от своего вольного статуса.

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Как отработал сезон-2008/09: игра «Атланта» в том сезоне для многих стала откровением, эта команда была настоящим лидером сезона. Мытищинцы стали третьими в регулярке, легко прошли «Трактор» в первом раунде, но потом споткнулись о «Магнитку».

Как сложилась дальнейшая карьера: по ходу следующего сезона Фёдора Леонидовича уволили из «Атланта», год тренер отдохнул, а затем работал в «Магнитке» и «Спартаке», но каких-то успехов не добился. В 2015 году Канарейкину был диагностирован рак, но тренер победил страшную болезнь, вернулся в работу и в сезоне-2016/17 возглавлял «Авангард».

Где сейчас: омский клуб стал пока последним местом работы Канарейкина. Вот уже второй он находится в свободном плавании, иногда выступая в качестве эксперта для СМИ.

Кари Хейккиля («Локомотив»)

Как отработал сезон-2008/09: ярославцы стали четвёртыми в регулярном чемпионате, а в плей-офф дошли до седьмой встречи финала, но минимально уступили «Ак Барсу». С тех пор «Локомотив» так близко к Кубку Гагарина ещё не подбирался.

Как сложилась дальнейшая карьера: финн был регулярно востребован в КХЛ вплоть до сезона-2015/16. Из «Локомотива» Хейккиля ушёл в 2010-м, а затем были «Магнитка», минское «Динамо», «Нефтехимик» и рижское «Динамо». Правда, после года в Магнитогорске Кари ни разу не дорабатывал сезон до конца – его неизменно увольняли за плохие результаты. После КХЛ Хейккиля два года работал в чемпионате Финляндии, сезон-2018/19 начинал в «Сарыарке», но его продолжали сопровождать регулярные увольнения.

Где сейчас: после отъезда из Караганды в сентябре прошлого года, Хейккиля остаётся без работы. Вероятно, впервые за 25 лет на тренерском поприще финский специалист пропустит сезон активной деятельности.

Как отработал сезон-2008/09: ЦСКА Быкова с трудом прошёл в первом раунде плей-офф «Ладу», а затем без вариантов уступил московскому «Динамо».

Как сложилась дальнейшая карьера: в мае 2009-го Быков выиграл второе подряд золото чемпионата мира со сборной России и перешёл на работу в «Салават Юлаев». С уфимцами Быков выиграл Кубок Гагарина, но в 2011-м покинул и уфимский клуб, и национальную команду. После этого у Быкова был двухлетний польский период, триумфальный год в СКА и уединение в Швейцарии.

Где сейчас: пошёл пятый год, как Вячеслав Аркадьевич живёт в Швейцарии, работая в должности консультанта «Фрибурга», и отказывается от всех предложений из России.

Как отработал сезон-2008/09: «Металлург» уверенно прошёл регулярку и два раунда плей-офф, но в полуфинале Кубка Гагарина шансов «Магнитке» не оставил мощный «Локомотив».

Как сложилась дальнейшая карьера: после того сезона Валерий Константинович взял паузу, а вернулся к работе уже в «Трактор», где Белоусов в начале сезона-2010/11 сменил Андрея Сидоренко. За два года челябинский клуб под руководством Белоусова эволюционировал от середняка до финалиста Кубка Гагарина, но взять главный трофей КХЛ Валерию Константиновичу было не суждено. В «Тракторе» Белоусов отработал ещё сезон-2013/14, но не смог вывести челябинцев даже в плей-офф.

Где сейчас: ещё в 2014 году, во время работы с «Трактором» у Белоусова возникли проблемы со здоровьем, из-за которых тренер и прекратил активную деятельность. Увы, 16 апреля 2015-го легендарный тренер скончался от сердечно-лёгочной недостаточности.

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Как отработал сезон-2008/09: бело-голубые под руководством Вуйтека в плей-офф вынесли рижское «Динамо» и ЦСКА, а в полуфинале в шести встречах уступили будущему чемпиону «Ак Барсу».

Как сложилась дальнейшая карьера: несмотря на приличные результаты, в межсезонье Вуйтек покинул «Динамо». В следующем сезоне пан Владимир вернулся в Ярославль, с которым он дважды выигрывал золото Суперлиги в начале века, но повторить успех в КХЛ не удалось. С тех пор Вуйтек сосредоточился на работе со сборными, четыре года возглавлял словаков, затем один сезон чехов, а потом устроился ассистентом главного тренера в «Витковице».

Где сейчас: в сезоне-2019/20 Вуйтек по-прежнему трудится в «Витковице», но уже на спокойной и фиктивной должности советника. Неудивительно, пану Владимиру уже 72 года.

Барри Смит (СКА)

Как отработал сезон-2008/09: СКА, у которого уже были грандиозные амбиции, занял лишь восьмое место в регулярке, а в первом же раунде плей-офф питерцев в трёх матчах вынес «Спартак».

Как сложилась дальнейшая карьера: ещё год Смит поработал главным тренером и генеральным менеджером СКА, затем был скаутом в «Чикаго», в сезоне-2011/12 безуспешно пытался тренировать «Лугано», после чего окончательно осел в Америке.

Где сейчас: с 2012 года Барри Смит трудится скаутом по развитию и оценке игроков в «Чикаго» и прекрасно себя чувствует.

Барри Смит Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Милош Ржига («Спартак»)

Как отработал сезон-2008/09: красно-белые в первом сезоне лиги заняли место в середине кубковой топ-16, в первом раунде сенсационно выбили СКА в трёх матчах, но затем не смогли взять ни одной игры в серии с «Локомотивом».

Как сложилась дальнейшая карьера: из «Спартака» Ржигу уволили по ходу сезона-2010/11, чех тут же подхватил тонущий «Атлант» и довёл мытищинцев до финала Кубка Гагарина. Этот результат открыл Ржиге дорогу в СКА, но там чех успехов не добился и был уволен в сезоне-2012/13. Затем Ржига поработал в «Авангарде» (не попал в плей-офф с омичами), немного потренировал «Пардубице», а в 2015-м вернулся в КХЛ, на два с половиной года возглавив «Слован». В прошлом сезоне Ржига впервые в карьере вышел на международный уровень, получив должность наставника в сборной Чехии, но на ЧМ-2019 ничего не показал.

Где сейчас: в ближайший сезон Ржига останется главным тренером чешской сборной, но уже известен его преемник. Милош этим, мягко говоря, не доволен.

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Юлиус Шуплер («Динамо» Р)

Как отработал сезон-2008/09: Шуплер довольно уверенно вывел рижан в плей-офф, но против московского «Динамо» в первом раунде у латвийской команды не нашлось аргументов.

Как сложилась дальнейшая карьера: в Риге Шуплер отработал ещё два сезона, и это были лучшие годы «Динамо» в КХЛ. Затем словак безуспешно потренировал ЦСКА, сезон-2012/13 провёл в «Донбассе», потом два года работал на родине. В сезоне-2016/17 Шуплер был помощник главного тренера в сборной Словакии, затем немного отдохнул, а в 2018-м оказался в чемпионате Украины, возглавив «Донбасс».

Где сейчас: в донецком клубе Шуплер работал лишь до октября, и с тех пор 68-летний специалист нигде официально не трудоустроен.

Евгений Попихин («Торпедо»)

Как отработал сезон-2008/09: «Торпедо» ровно прошло регулярку, вышло плей-офф с 11 места, но против «Магнитки» Белоусова у нижегородцев не было шансов в первом раунде.

Как сложилась дальнейшая карьера: в КХЛ Попихин сменил немало команд, но нигде успеха не добился. Ещё год провёл в «Торпедо» (на шесть матчей его менял Михалёв), затем были «Автомобилист», минское «Динамо» (в качестве ассистента), «Амур» и «Нефтехимик». В прошлом сезоне Попихин возглавлял «СКА-Неву» в ВХЛ.

Где сейчас: Попихин продолжает работу в ВХЛ, но уже тренирует узбекский «Хумо». В двух матчах нового сезона у ташкентцев две победы.

Как отработал сезон-2008/09: одиннадцать лет назад Назарову было всего 34 года, но это был уже второй сезон бывшего тафгая в качестве главного тренера. Андрей Викторович вывел «Трактор» в плей-офф, но на большее рассчитывать было трудно.

Как сложилась дальнейшая карьера: Андрей Назаров надолго закрепился в КХЛ, став идеальным тренером для команд-середняков. После «Трактора» Назаров возглавил «Витязь», затем были «Северсталь», «Донбасс», «Барыс», неудачный опыт в СКА, возвращение в «Барыс», «Нефтехимик». Параллельно Назаров принимался за работу в сборных Украины и Казахстана. Отметим, что Андрей Викторович работал в каждом из одиннадцати полных сезонов КХЛ.

Где сейчас: но сейчас Назаров пока без работы. Периодически даёт яркие интервью на актуальные темы и наверняка ждёт новых предложений.

Как отработал сезон-2008/09: мэтр отечественного тренерского цеха сумел вывести «Ладу» в плей-офф первого сезона КХЛ и навязать упорную борьбу ЦСКА в первом раунде.

Как сложилась дальнейшая карьера: Пётр Ильич трудился в «Ладе» вплоть до её фактического разорения в конце сезона-2009/10, а затем перебрался на работу в Ярославль. Там он немного потренировал «Локомотив», трудился в молодёжке, возглавлял возрождённый клуб в ВХЛ. С 2015 года Пётр Воробьёв работает в Санкт-Петербурге, где успел побыть наставником команд в МХЛ и ВХЛ.

Где сейчас: уже третий год должность Петра Воробьёва в СКА звучит как «Заместитель генерального директора по подготовке резерва».

Как отработал сезон-2008/09: нижнекамцы заняли лишь четырнадцатое место в регулярке, в плей-офф выиграли первый матч у «Локомотива», но затем уступили в трёх встречах подряд.

Как сложилась дальнейшая карьера: Владимир Крикунов – рекордсмен КХЛ, без него не обходится ни один сезон лиге. Владимир Васильевич помимо «Нефтехимика» работал в «Ак Барсе», «Барысе» и «Автомобилисте», а в прошлом году, спустя десять лет, вернулся в московское «Динамо».

Где сейчас: вполне успешно трудится наставником бело-голубых, полон сил бороться с «Динамо» за Кубок Гагарина.

Андрей Шаянов («Барыс»)

Как отработал сезон-2008/09: в КХЛ «Барыс» вступил с Александром Высоцким в роли главного тренера, но его довольно быстро сменил Андрей Шаянов. Специалист с трудом сумел вывести тогда ещё астанинцев в плей-офф, но против «Ак Барса» у «Барыса» не было шансов.

Как сложилась дальнейшая карьера: Шаянов отработал в «Барысе» ещё и сезон-2009/10, затем возглавил «Автомобилист», но был уволен в октябре. Андрей Викторович вернулся в «Барыс», но уже в качестве помощника, и проработал в этой должности до сентября 2016-го. Затем у Шаянова был короткий период в «Югре», но уже в следующем сезоне тренер вернулся в клуб из столицы Казахстана. Разумеется, помощником.

Где сейчас: Шаянов входит в штаб Сергея Старыгина в команде МХЛ «Снежные барсы».

Как отработал сезон-2008/09: строго говоря, Никитин в первом чемпионате КХЛ был лишь исполняющим обязанности главного тренера, но именно он остался рулевым «Авангарда» к плей-офф после омской тренерской чехарды. Напомним, тогда «ястребов» пробовали тренировать и Сергей Герсонский, и Уэйн Флеминг, но оба были быстро уволены. Под руководством Игоря Валерьевича «Авангард» чудом зашёл в плей-офф с шестнадцатого места, но потом преобразился, уверенно разобрался с «Салаватом» и едва не сокрушил «Ак Барс».

Как сложилась дальнейшая карьера: на сезон-2009/10 Никитина сделали полноценным главным в «Авангарде», но чемпионат для «ястребов» не слишком задался, и перед самым плей-офф в Омск привезли Раймо Сумманена. Несмотря на этот спорный жест руководства, Никитин остался в штабе «Авангарда», где работал до декабря 2012-го. Затем Игорь Валерьевич вошёл в систему национальной сборной России, год проработал помощником Дмитрия Квартальнова в «Сибири», а в 2014-м вместе с ним перешёл в ЦСКА, где планомерно дорос до роли главного тренера.

Где сейчас: уже третий сезон возглавляет «армейцев», выиграл Кубок Гагарина в прошлом сезоне и готов это повторить.

Игорь Никитин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Андрей Пятанов («Северсталь»)

Как отработал сезон-2008/09: Андрей Пятанов в январе сменил на посту главного тренера «Северстали» Владимира Юрзинова-младшего и до конца сезона сохранял приставку «и.о.». Череповчане бились за путёвку в плей-офф до конца, но в последней игре регулярки им не хватило пары минут, чтобы удержать ничью с «Магниткой» в основное время, которая бы выводила их в кубковую весну. В результате «Авангард» на одно очко обогнал «Северсталь».

Как сложилась дальнейшая карьера: в следующем сезоне Пятанов официально стал главным тренером череповчан, но это был его последний опыт в такой роли. С тех пор Андрей Константинович работал только помощником в «Спартаке», «Торпедо», «Адмирале» и «Ладе». В сезоне-2012/13 Пятанов возглавлял клуб ВХЛ «Кубань».

Где сейчас: Пятанов трудится помощником в штабе Сергея Светлова в «Адмирале».

Как отработал сезон-2008/09: одиннадцать лет назад Знарок и близко не считался маститым специалистом. С ХК МВД он даже не сумел попасть в плей-офф.

Как сложилась дальнейшая карьера: это не помешало Знарку сохранить свой пост в Балашихе, и уже через год ХК МВД играл в финале Кубка Гагарина. Затем были Кубки Гагарина с московским «Динамо», золото ЧМ-2014, ещё один Кубок со СКА, триумф на ОИ-2018. Тренерскую биографию Олега Валерьевича напоминать никому не нужно.

Где сейчас: вернулся в КХЛ на работу в «Спартаке». Многие сравнивают нынешний красно-белый клуб с тем ХК МВД на заре карьеры Знарка.

Владимир Семёнов («Сибирь»)

Как отработал сезон-2008/09: Семёнов начал чемпионат в качестве помощника Вячеслава Быкова в ЦСКА, но затем принял приглашение заменить Андрея Хомутова на посту главного тренера «Сибири». Оправдать доверие у Семёнова не получилось, новосибирцы остались без плей-офф.

Как сложилась дальнейшая карьера: следующий сезон Семёнов начал рулевым «Сибири», но вскоре был уволен. После этого Владимир Георгиевич главным нигде не работал, став верным соратником Фёдора Канарейкина. Вместе с Фёдором Леонидовичем Семёнов приходил в «Магнитку», «Спартак» и «Авангард».

Где сейчас: после ухода штаба Канарейкина из «Авангарда» о Семёнове ничего не слышно.

Анатолий Емелин («Амур»)

Как отработал в сезоне-2008/09: хабаровчане особо не мечтали о плей-офф и закончили регулярку на двадцатом месте.

Как сложилась дальнейшая карьера: Емелин был уволен из «Амура» в октябре 2009-го, затем три года работал в новокузнецком «Металлурге», потом был «Автомобилист», в котором неплохо себя проявил. Тренера позвали в «Салават Юлаев», но испытание топ-клубом Емелин провалил. После Уфы в карьере Анатолия Анатольевича был небольшой период в «Югре», а в прошлом сезоне Емелин возглавлял «Ладу» в ВХЛ.

Где сейчас: после увольнения из Тольятти в апреле 2019-го остаётся без работы.

Анатолий Емелин Фото: Олег Киреев, photo.khl.ru

Борис Михайлов («Металлург» Нк)

Как отработал сезон-2008/09: Борис Петрович, конечно, не вывел «Кузню» в плей-офф, но «Металлург» под его началом был далёк от статуса главного аутсайдера КХЛ.

Как сложилась дальнейшая карьера: после Новокузнецка Борис Михайлов больше не тренировал. Пару лет был менеджером юниорской сборной России, а сейчас занимает формальную должность в родном ЦСКА.

Где сейчас: Борис Михайлов сейчас – советник президента ЦСКА Игоря Есмантовича, а также член тренерского комитета ИИХФ.

Василий Спиридонов («Динамо» Мн)

Как отработал сезон-2008/09: Спиридонов сменил в «Динамо» провалившегося Джима Хьюза ещё в начале сезона, но и сам не сумел даже создать видимость борьбы «зубров» за плей-офф.

Как сложилась дальнейшая карьера: после этого неожиданного опыта в КХЛ Спиридонов работал исключительно в чемпионате Беларуси, возглавляя жлобинский «Металлург» и гродненский «Неман».

Где сейчас: не занимает ни одной официальной должности с 2015 года.

Майк Крушельницки («Витязь»)

Как отработал сезон-2008/09: канадец приехал в Чехов на смену Сергею Гомоляко по ходу чемпионата, выбор Крушельницки руководством «Витязя» был не случаен – Майк уже тренировал подмосковный клуб в сезоне-2006/07. Добиться успеха Крушельницки со второй попытки также не удалось, клуб стал предпоследним в регулярке и запомнился лишь гигантским количеством пропущенных шайб (225 за сезон).

Как сложилась дальнейшая карьера: Крушельницки начал в «Витязе» и следующий сезон, но вскоре был уволен. С тех пор Майк не занимается активной деятельностью в хоккее, хотя в 2011 году он был кандидатом на пост главного тренера «Спартака».

Где сейчас: отдыхает от хоккея где-то в Канаде.

Майк Крушельницки Фото: Юлия Новикова, photo.khl.ru

Геннадий Коротеев («Химик»)

Как отработал сезон-2008/09: Коротеев ещё в октябре сменил на тренерском мостике «Химика» Юрия Новикова, но не смог уберечь воскресенцев от звания абсолютно худшей команды первого сезона КХЛ.

Как сложилась дальнейшая карьера: Коротеев на всю карьеру остался верен воскресенскому «Химику». В системе этой команды он работал и в МХЛ, и в ВХЛ, в основном в должности помощника.

Где сейчас: всё там же, в Воскресенске. Помогает Олегу Горбенко работать с фарм-клубом «Спартака» в ВХЛ.