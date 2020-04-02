Защитник ЦСКА Марченко: очень хочу помочь врачам. Готов отдать часть оставшейся зарплаты

Защитник ЦСКА Алексей Марченко заявил, что готов финансово поддержать врачей, которые борются с коронавирусом в России.

«Конечно, соблюдаю самоизоляцию. И всех призываю поступать так же. Как люди не могут понять, что полное соблюдение всех мер безопасности позволит нам за пару недель справиться с проблемой. Это же очевидно, но я наблюдаю за тем, как кто-то просто гуляет, собирается компаниями. Да потерпите вы немного. Всем же легче потом станет.

Я смотрю новости, переживаю за людей, за докторов. Очень хочу помочь врачам, готов отдать часть своей оставшейся зарплаты, чтобы хоть как-то отблагодарить их за такой труд. Или помочь медицинским организациям, у которых снизилось финансирование из-за коронавируса. Я не скрываю это, так как хочется, чтобы и другие спортсмены последовали моему примеру», – цитирует Марченко «Спорт-экспресс».