Скабелка — об итогах сезона для «Барыса»: обидно до слёз. Столько шли к плей-офф

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал, как в клубе из Нур-Султана восприняли досрочное завершение сезона КХЛ.

«Конечно, обидно до слёз. Готовились к плей-офф, столько к нему шли, учли опыт прошлого сезона, особенно его концовку. В этом году нам опять поставили матчи на Дальнем Востоке накануне плей-офф, но в итоге к плей-офф у нас не было травмированных, все находились в хорошей форме. Не берусь прогнозировать, как бы сложилась наша серия с «Сибирью», у истории нет сослагательного наклонения. Но то, что мы хорошо подготовились к этой серии и в целом к плей-офф, — это факт. Очень расстроились, но не всё в этой жизни зависит от нас.

Тревога началась, когда пошла волна вируса из Европы. Одно дело Китай — там всё перекрыли, это далеко, и ты думаешь, что до тебя не дойдёт. А когда перекинулось в Европу, в Америку, учитывая, что у нас много легионеров… Понятно, что все переживали за своих близких, которые остались на родине. Но при этом я могу сказать точно: на тренировочном процессе ситуация никак не сказывалась. Все всё понимали, все хотели идти дальше. Пока говорили, что можно продолжать тренироваться и играть, мы тренировались и играли, зная, что всё находится под контролем соответствующих органов. Готовились до последнего, пока ситуация в мире не стала ухудшаться. В день, когда нам сказали, что снимаемся с плей-офф, по расписанию мы должны были заезжать в гостиницу, настраиваться на матчи», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.