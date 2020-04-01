Агент Скабелки: подача информации от «Барыса» интересная, нам она не очень нравится

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Андрея Скабелки, рассказал, как проходят переговоры с «Барысом» о новом контракте.
«Есть несколько факторов. В частности, деньги вообще ни при чём. Сборная? Я говорил, моё личное мнение, нереально быть тренером «Барыса» и не быть тренером сборной Казахстана. В условиях Казахстана это невозможно. Он это понимает, но не хочет отступать от своей позиции.
Опять же, странно читать, что «Барыс» прибавляет деньги Скабелке, а мы якобы торгуемся и выбиваем больше денег, чтобы Андрей работал. Это несправедливые суждения. Подача информации от «Барыса» интересная, нам она не очень нравится. «Барыс» один раз огласил свои цифры, с тех пор никаких обсуждений по этому вопросу не было.
Предлагал ли клуб улучшенный контракт? Да, это правда. Но с нашей стороны не было никакого ответа по контракту. У нас даже изначально не было запроса, сколько вы заплатите. Просто они позвонили и предложили новый контракт, на этом всё.
Есть команды, который звонят и спрашивают, свободен ли Андрей. Я объясняю ситуацию. Клубы говорят, если вы не остаётесь в «Барысе», мы готовы разговаривать. Интерес есть не только от «Локомотива», это несколько клубов КХЛ. Но никаких переговоров нет, просто интерес. Тот же «Локомотив» и другие команды, я знаю, что у них по три-четыре кандидата на должность главного тренера», — цитирует Бабаева Vesti.kz.
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