Усманов: эмблема «Ак Барса» нравится людям, нет необходимости менять её

Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов ответил на вопрос о бренде казанского клуба.

«Новый бренд 843? Этот проект пока не можем оценить, он ещё раскручивается, но этот бренд начинает давать коммерческие результаты. Взаимосвязи со структурами по продажам выросли кратно по отношению к предыдущим временам.

Будет ли ребрендинг? В данный момент необходимости менять эмблему нет. Мы проводили исследование, многим людям она нравится. На сегодняшний день есть другие задачи, которые надо решать», — сказал Усманов.

В этом сезоне команда Дмитрия Квартальнова по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняла первое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» уверенно переиграл «Нефтехимик» (4-0). Во втором раунде казанский клуб должен был сыграть с «Салаватом Юлаевым», но продолжение сезона КХЛ было отменено из-за пандемии коронавируса.