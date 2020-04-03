Усманов: «Ак Барс» изучает вопрос выплат за апрель, но думаю, что выплатим полностью

Исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов ответил на вопрос о возможном сокращении зарплат в клубе.

«Пока мы работаем в штатном режиме, но при необходимости клуб готов адаптироваться к ситуации, которая одинакова будет для многих клубов. Мы изучаем вопрос выплат за апрель, но я думаю, что выплатим полностью.

«Ак Барс» также помогает людям во время эпидемии. Развозили продукты питания болельщикам-ветеранам, например. Мы рассматриваем всех пожилых людей, принимаем в этом участие. «Татнефть» первой запустила волонтёрское движение в Татарстане, шьют маски, костюмы, развозят антисептики. Сейчас начинают поступать анонимные пожертвования от волонтёров», — сказал Усманов на итоговой пресс-конференции казанского клуба.