Гретцки и Третьяк пьют водку в России в 1983 году. Видео

В 1981 году состоялся Кубок Канады, на котором молодой канадский нападающий Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром, уже заслуженный ветеран и двукратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк был признан самым ценным игроком, а советская сборная стала победителем турнира.

Летом 1983 года Третьяк пригласил Гретцки и его семью в Москву. В интернете появилось видео, на котором Гретцки и Третьяк вместе распивают водку.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Отметим, что поездку семьи Гретцки в Россию организовывали на высшем уровне, премьер-министр Канады Пьер Трюдо написал для Гретцки сопроводительное письмо, указав, что канадец едет в СССР как посол хоккея, чтобы укрепить взаимопонимание между народами.