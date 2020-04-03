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Гретцки и Третьяк пьют водку в России в 1983 году. Видео

Гретцки и Третьяк пьют водку в России в 1983 году.
Гретцки и Третьяк пьют водку в России в 1983 году. Видео
Хоккей / Прочие 0

В 1981 году состоялся Кубок Канады, на котором молодой канадский нападающий Уэйн Гретцки стал лучшим бомбардиром, уже заслуженный ветеран и двукратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк был признан самым ценным игроком, а советская сборная стала победителем турнира.

Летом 1983 года Третьяк пригласил Гретцки и его семью в Москву. В интернете появилось видео, на котором Гретцки и Третьяк вместе распивают водку.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Отметим, что поездку семьи Гретцки в Россию организовывали на высшем уровне, премьер-министр Канады Пьер Трюдо написал для Гретцки сопроводительное письмо, указав, что канадец едет в СССР как посол хоккея, чтобы укрепить взаимопонимание между народами.

«Хотел его пожалеть и третью не наливать». Как Третьяк учил молодого Гретцки пить водку
В 1983-м Великий приехал в Москву. Сходил в гости к не менее великому вратарю, пил и пробовал чёрную икру.
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