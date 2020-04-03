«Динамо» Мн — об уходе «Адмирала» из КХЛ: спасибо за икру

Пресс-служба минского «Динамо» в телеграм-канале отреагировала на уход из КХЛ приморского «Адмирала».

«Адмирал» покидает КХЛ. Теперь официально. Спасибо за икру. Мы будем скучать», — сказано в сообщении «зубров».

1 апреля стало известно, что министерство спорта Приморского края приняло решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

Отметим, что хоккейный клуб не будет ликвидирован, а продолжит свою деятельность. Команда системы МХК «Тайфун» примет участие в чемпионате МХЛ сезона-2020/2021. ХК «Адмирал» проинформировал КХЛ, что планирует принять участие в чемпионате сезона-2021/2022.