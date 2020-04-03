Фотографии Овечкина и Малкина 15-летней давности. Кто был более модным?

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен на неопределённое время из-за пандемии коронавируса. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Фотографии Овечкина и Малкина 15-летней давности. Кто был более модным?».

Фотографии Овечкина и Малкина 15-летней давности

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

34-летний Овечкин принял участие в 68 матчах текущего регулярного сезона, набрав 67 (48+19) очков при показателе полезности «-12». Всего за карьеру он провёл 1152 матча, в которых набрал 1278 (706+572) очков с коэффициентом полезности «+82».

Малкин за 55 матчей нынешнего сезона отметился 25 заброшенными шайбами и 49 результативными передачами (74 очка) и заработал показатель полезности «+7». Всего за 14 сезонов за «Питтсбург» он сыграл 907 матчей, отметившись 1076 (416+660) очками, а коэффициент полезности составил «+73».

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