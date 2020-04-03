Как выглядели хоккеисты во времена Суперлиги. Модники и «оборванцы». Часть вторая

Сезон КХЛ — 2019/2020 из-за пандемии коронавируса завершён досрочно. Спортсмены находятся на самоизоляции, а мы продолжаем вспоминать, как выглядели известные хоккеисты во времена Суперлиги.
Юный Евгений Малкин получает наставления от Геннадия Величкина. Свои первые шаги в хоккее Малкин начинал в Магнитогорске. Позже Евгений станет звездой мирового масштаба.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Александр Прокопьев завершил игровую карьеру из-за травм. В бытность игрока ему дважды удалось выиграть Суперлигу, а в прошлом сезоне он возглавлял «Тамбов» в ВХЛ.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Ностальгия для болельщиков из Омска. Твердовский, Прокопьев и Сушинский были важной частью чемпионского состава «Авангарда» в сезоне-2003/2004.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Михаилу Анисину с детства прививали любовь к хоккею. Его отец – знаменитый советский хоккеист Вячеслав Михайлович, выигрывавший чемпионаты мира, Европы и СССР.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Вот такие случаи бывали в российской Суперлиге. Фанат прорвался на лёд в Новокузнецке.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Серебряный призёр Олимпиады в Нагано Сергей Кривокрасов тащит хоккейный баул. Отыграв почти 500 матчей в НХЛ, Сергей вернулся в Россию и выиграл золото Суперлиги в составе «Авангарда».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Помимо хоккея Максим Сушинский известен своей любовью к автомобилям. Завершив карьеру игрока, Сушинский занимался своим автосалоном. Сейчас он занимает пост президента «Авангарда».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Зинэтула Билялетдинов с внуком. Сейчас скауты «Монреаля» пытаются переманить Александра Романова за океан. Что интересно, свою первую шайбу в КХЛ Романов забросил в прошлом сезоне именно в ворота «Ак Барса», который тогда возглавлял Билялетдинов.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
К Максиму Третьяку с самого детства было повышенное внимание – а как иначе, если твой дед один из лучших вратарей в истории хоккея?
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
С 2005 года спонсором Суперлиги стала компания «Ярпиво» — судьи выходили на лёд с такими нашивками.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Динамовцы Еремеев, Звягин и Шталенков в хорошем настроении. В 2005 году Михаил Шталенков перейдёт на роль тренера вратарей. «Динамо» выиграет чемпионат России, а Виталий Еремеев будет признан лучшим голкипером турнира.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Стиляги Малкин и Овечкин. Так выглядели российские суперзвёзды 15 лет назад.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Совсем скоро Мозякин и Зарипов будут разрывать КХЛ и ставить многочисленные рекорды лиги, а их связка станет неудержимой. Данис станет первым пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Сергей Мозякин и Николай Жердев пересекались в «Атланте». Затем Жердев отправится покорять НХЛ, но так до конца и не раскроет свой большой потенциал.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Илья Ковальчук с экс-солисткой группы «Мираж» Николь. В 2007 году они поженились – сейчас пара живёт счастливо и воспитывает четверых детей.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Алексей Ковалёв позирует для обложки на книгу «Неизвестный Ковалёв». В бытность игрока Ковалёв выигрывал Олимпиаду и Кубок Стэнли, а сейчас помогает Курту Фрэйзеру в «Куньлуне».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
У Олега Твердовского получилась насыщенная и интересная игровая карьера. Т-70 дважды привозил Кубок Стэнли в Россию.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:
- 3 апреля 2020
-
18:26
-
18:00
-
17:51
-
17:37
-
16:26
-
16:10
-
15:55
-
15:30
-
15:02
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
12:55
-
12:17
-
12:03
-
11:55
-
11:49
-
11:40
-
11:32
-
11:28
-
11:23
-
11:17
-
11:13
-
11:11
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
10:01
-
09:41
-
09:20
-
09:06
-
07:00
-
02:32