Фотографии в стиле ретро, от которых захватывает дух.

Как выглядели хоккеисты во времена Суперлиги. Модники и «оборванцы». Часть вторая

Сезон КХЛ — 2019/2020 из-за пандемии коронавируса завершён досрочно. Спортсмены находятся на самоизоляции, а мы продолжаем вспоминать, как выглядели известные хоккеисты во времена Суперлиги.

Юный Евгений Малкин получает наставления от Геннадия Величкина. Свои первые шаги в хоккее Малкин начинал в Магнитогорске. Позже Евгений станет звездой мирового масштаба.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Александр Прокопьев завершил игровую карьеру из-за травм. В бытность игрока ему дважды удалось выиграть Суперлигу, а в прошлом сезоне он возглавлял «Тамбов» в ВХЛ.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ностальгия для болельщиков из Омска. Твердовский, Прокопьев и Сушинский были важной частью чемпионского состава «Авангарда» в сезоне-2003/2004.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Михаилу Анисину с детства прививали любовь к хоккею. Его отец – знаменитый советский хоккеист Вячеслав Михайлович, выигрывавший чемпионаты мира, Европы и СССР.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вот такие случаи бывали в российской Суперлиге. Фанат прорвался на лёд в Новокузнецке.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Серебряный призёр Олимпиады в Нагано Сергей Кривокрасов тащит хоккейный баул. Отыграв почти 500 матчей в НХЛ, Сергей вернулся в Россию и выиграл золото Суперлиги в составе «Авангарда».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Помимо хоккея Максим Сушинский известен своей любовью к автомобилям. Завершив карьеру игрока, Сушинский занимался своим автосалоном. Сейчас он занимает пост президента «Авангарда».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Зинэтула Билялетдинов с внуком. Сейчас скауты «Монреаля» пытаются переманить Александра Романова за океан. Что интересно, свою первую шайбу в КХЛ Романов забросил в прошлом сезоне именно в ворота «Ак Барса», который тогда возглавлял Билялетдинов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К Максиму Третьяку с самого детства было повышенное внимание – а как иначе, если твой дед один из лучших вратарей в истории хоккея?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С 2005 года спонсором Суперлиги стала компания «Ярпиво» — судьи выходили на лёд с такими нашивками.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Динамовцы Еремеев, Звягин и Шталенков в хорошем настроении. В 2005 году Михаил Шталенков перейдёт на роль тренера вратарей. «Динамо» выиграет чемпионат России, а Виталий Еремеев будет признан лучшим голкипером турнира.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Стиляги Малкин и Овечкин. Так выглядели российские суперзвёзды 15 лет назад.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Совсем скоро Мозякин и Зарипов будут разрывать КХЛ и ставить многочисленные рекорды лиги, а их связка станет неудержимой. Данис станет первым пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сергей Мозякин и Николай Жердев пересекались в «Атланте». Затем Жердев отправится покорять НХЛ, но так до конца и не раскроет свой большой потенциал.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Илья Ковальчук с экс-солисткой группы «Мираж» Николь. В 2007 году они поженились – сейчас пара живёт счастливо и воспитывает четверых детей.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Алексей Ковалёв позирует для обложки на книгу «Неизвестный Ковалёв». В бытность игрока Ковалёв выигрывал Олимпиаду и Кубок Стэнли, а сейчас помогает Курту Фрэйзеру в «Куньлуне».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У Олега Твердовского получилась насыщенная и интересная игровая карьера. Т-70 дважды привозил Кубок Стэнли в Россию.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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