Осипов: «Адмирал» выполняет свои обязательства, осталось только за апрель расплатиться

Защитник «Адмирала» Александр Осипов прокомментировал отказ приморского клуба от участия в следующем сезоне КХЛ.

«Предлагало ли руководство продлить соглашение? Пока ещё нет. Не было никаких переговоров по этой теме. И о решении клуба не выступать в КХЛ в следующем сезоне я узнал только из интернета. Никто мне раньше не звонил и не говорил об этом.

Как отреагировал на новость о снятии «Адмирала»? Шокирован немножко был — не отрицаю этого. Но, повторюсь, подробностей не знаю.

Какие мысли о продолжении карьеры? Я пока не могу сказать, поскольку контракт у меня до 30 апреля. В связи с выходом «Адмирала» из КХЛ главное, чтобы клуб выполнил свои финансовые обязательства, выплатив мне положенные по договору деньги. А в плане продолжения моей карьеры — это уже работа агента.

В понедельник мне перевели вторую часть зарплаты за март. Так что клуб выполняет свои обязательства. Осталось только за апрель расплатиться, и мы с «Адмиралом» будем полностью в расчёте», — приводят слова Осипова «Известия».