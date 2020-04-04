Осипов: «Адмирал» выполняет свои обязательства, осталось только за апрель расплатиться

Защитник «Адмирала» Александр Осипов прокомментировал отказ приморского клуба от участия в следующем сезоне КХЛ.
«Предлагало ли руководство продлить соглашение? Пока ещё нет. Не было никаких переговоров по этой теме. И о решении клуба не выступать в КХЛ в следующем сезоне я узнал только из интернета. Никто мне раньше не звонил и не говорил об этом.
Как отреагировал на новость о снятии «Адмирала»? Шокирован немножко был — не отрицаю этого. Но, повторюсь, подробностей не знаю.
Какие мысли о продолжении карьеры? Я пока не могу сказать, поскольку контракт у меня до 30 апреля. В связи с выходом «Адмирала» из КХЛ главное, чтобы клуб выполнил свои финансовые обязательства, выплатив мне положенные по договору деньги. А в плане продолжения моей карьеры — это уже работа агента.
В понедельник мне перевели вторую часть зарплаты за март. Так что клуб выполняет свои обязательства. Осталось только за апрель расплатиться, и мы с «Адмиралом» будем полностью в расчёте», — приводят слова Осипова «Известия».
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