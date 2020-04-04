Пашков: КХЛ можно было бы рассмотреть вариант с переездом «Адмирала» в Красноярск

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал отказ приморского «Адмирала» от участия в следующем сезоне КХЛ.

«В своё время НХЛ такое удавалось, когда североамериканская лига в трудные времена помогла финансами и подставила плечо, если не ошибаюсь, клубу из Аризоны. И некоторые проблемные клубы НХЛ перевозила в другие города.

Понятно, у КХЛ совсем другие возможности, но вариант с переездом «Адмирала», например в Красноярск, где хорошая инфраструктура, можно было бы рассмотреть. Существуют и другие варианты поддержки. Например, заранее войти в контакт с руководством региона и клуба, предложить им кризисный план, может, сделать какие-то исключения.

У меня есть надежда, что Владивосток всё же начнёт возвращение к здравому смыслу. Шесть-семь лет назад клуб создавался с нуля, на его развитие были выделены большие деньги, и в целом этот проект состоялся. Какой смысл его останавливать на середине пути?

В то же время беспокоит, что, как только в стране намечается какой-то кризис, на местах начинают принимать спорные решения в стиле «кто в лес, кто по дрова». Дальний Восток — стратегический регион России. С хоккейной точки зрения, он доказал свою необходимость миллионам болельщиков. И потеря такого региона будет ударом по всей лиге и по всей стране.

Не нужно забывать, что хоккей в России — это ещё и политика. Может быть, для КХЛ наступили не лучшие времена, но именно эта лига объединяет огромное пространство с Запада до Востока и, вне всяких сомнений, выполняет очень важную роль», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.