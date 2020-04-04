Гендиректор «Сочи»: Алтыбармакян привлёк внимание коренной сочинской аудитории к клубу

Гендиректор «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал подписание нападающим Андреем Алтыбармакяном контракта новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс».
«Мы очень благодарны Андрею. С первого дня в клубе он отдавал всего себя команде и, можно сказать, по-настоящему привлёк внимание коренной сочинской аудитории к клубу. Второй сезон в клубе был для Андрея непростым, потому что у него была намного более значимая роль, были и ошибки, но именно в этом сезоне он адаптировался на уровне КХЛ.
По ходу сезона мы вместе со спортивным директором и тренерским штабом были с Андреем в постоянном диалоге относительно его игры и будущего в «Сочи». После сезона состоялся обстоятельный разговор, в котором клуб выразил серьёзную заинтересованность в продолжении сотрудничества. При этом мы сказали, что примем и будем уважать любое решение игрока.
Андрей сам позвонил мне и сказал, что всё-таки решил попробовать свои силы в НХЛ. Клуб очень ценит такое искреннее отношение и желает Андрею успехов в дальнейшей карьере», – приводит слова Воропаева пресс-служба «Сочи» в своём «инстаграме».
- 4 апреля 2020
-
12:45
-
12:17
-
11:45
-
11:37
-
11:29
-
10:55
-
10:46
-
10:28
-
09:45
-
09:35
-
09:24
-
07:00
-
04:05
-
01:01
-
00:48
-
00:41
-
00:00
- 3 апреля 2020
-
23:53
-
23:46
-
22:56
-
22:33
-
22:18
-
22:00
-
21:47
-
21:38
-
20:58
-
20:25
-
20:01
-
19:51
-
19:41
-
18:59
-
18:40
-
18:26
-
18:00
-
17:51