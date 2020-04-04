Гендиректор «Сочи»: Алтыбармакян привлёк внимание коренной сочинской аудитории к клубу

Гендиректор «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал подписание нападающим Андреем Алтыбармакяном контракта новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс».

«Мы очень благодарны Андрею. С первого дня в клубе он отдавал всего себя команде и, можно сказать, по-настоящему привлёк внимание коренной сочинской аудитории к клубу. Второй сезон в клубе был для Андрея непростым, потому что у него была намного более значимая роль, были и ошибки, но именно в этом сезоне он адаптировался на уровне КХЛ.

По ходу сезона мы вместе со спортивным директором и тренерским штабом были с Андреем в постоянном диалоге относительно его игры и будущего в «Сочи». После сезона состоялся обстоятельный разговор, в котором клуб выразил серьёзную заинтересованность в продолжении сотрудничества. При этом мы сказали, что примем и будем уважать любое решение игрока.

Андрей сам позвонил мне и сказал, что всё-таки решил попробовать свои силы в НХЛ. Клуб очень ценит такое искреннее отношение и желает Андрею успехов в дальнейшей карьере», – приводит слова Воропаева пресс-служба «Сочи» в своём «инстаграме».