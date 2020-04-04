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Московское «Динамо» выбило ЦСКА из виртуального плей-офф со счётом 4-1

Московское «Динамо» выбило ЦСКА из виртуального плей-офф со счётом 4-1
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» одержало победу над московским ЦСКА в пятом матче виртуального Кубка Гагарина, информирует Континентальная хоккейная лига в «Твиттере». Таким образом, «Динамо» выиграло серию со счётом 4-1.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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