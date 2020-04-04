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Райлли: я восемь недель залечивал травму, вернулся — и всё кончилось. Не лучший вариант

Райлли: я восемь недель залечивал травму, вернулся — и всё кончилось. Не лучший вариант
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли поделился мнением о паузе в чемпионате НХЛ из-за эпидемии коронавируса.

«Я довольно долго лечился, старался держать себя в форме, пока заживала сломанная нога. Прошло восемь недель, я работал изо всех сил, хотел вернуться. И вот я снова в команде, провожу матч — и всё. Не лучший вариант. Но с другой стороны, было бы еще хуже, если бы я не вернулся, не провел ту игру. Так что если посмотреть на ситуацию в целом, надо радоваться, что я все-таки сыграл хотя бы раз. Но работая в тренажёрном зале, готовясь к возвращению в состав, рассчитываешь провести 12, 13 матчей, а затем плей-офф. Уж точно не думаешь, что выйдешь на лёд, а потом снова будешь простаивать», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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