Михайлов: если в финал плей-офф выйдут «Йокерит» и «Барыс», кто станет чемпионом России?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о ситуации с определением чемпиона России.

«Считаю, звание чемпионов России должен получать лучший клуб страны по итогам гладкого первенства. При этом главным трофеем сезона может оставаться Кубок Гагарина – за победу в плей-офф. Свою точку зрения в свое время выражал на Совете по спорту при президенте страны. Говорил, что турнир, который продолжается шесть месяцев и в котором каждая команда проводит по шесть десятков матчей, является очень значимым. Просто так его не выиграть, а звание победителя такого турнира должно высоко цениться и подкреплять его значимость. С тех пор моя точка зрения не изменилась.

Но правило, которое мне нравится, действовало только один сезон. И хорошо, что пока у нас не было путаницы, когда в финал Кубка Гагарина выходят, условно, «Йокерит» и «Барыс». И кто в таком случае станет чемпионом страны? Получается, тот клуб, который, по сути, выигрывает лишь два раунда в течение нескольких недель. А о шестимесячном чемпионате мы тем самым забываем», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.