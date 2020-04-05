«700 миллионов на семь человек. Вот как велась работа». И. Воробьёв — о селекции Величкина

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев высказался о формировании состава команды в прошлом сезоне под руководством бывшего вице-президента Геннадия Величкина.
«Что касается потолка зарплат, зайдите на наш сайт и посмотрите итоговую пресс-конференцию, на которой было сказано, что семь человек из нынешнего состава в сумме получали 700 миллионов. Если сюда добавить деньги, которые зарабатывали три игрока, с которыми мы расстались в ходе сезона, мы совершенно точно не уложились бы в потолок. Всё это к тому, как «грамотно» велась работа по формированию того состава.
Что говорить, времена сложные. Я постоянно на телефоне. Провожу очень много времени перед компьютером. Просматриваю потенциальных новичков. Причём как россиян, так и иностранцев. У нас есть свободные позиции, чтобы пригласить легионеров, поэтому постараемся решить вопрос с максимальной для команды пользой. Единственный минус – пока неясно, в какие сроки закончится сезон в НХЛ. Если там не уложатся до августа, у нас могут возникнуть проблемы с подписанием контрактов с ребятами, которые играют в Северной Америке», – цитирует Воробьёва РИА «Новости».
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