Жена Малкина не смогла уговорить Евгения принять участие в челлендже с переодеванием

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, приняла участие в популярном челлендже с переодеванием.

Суть челленджа заключается в том, что пара снимает себя на видео, после чего наступает короткая пауза, и они меняются одеждой. В ролике Анна исполнила зажигательный танец, надев форму «Пингвинз». Ей не удалось уговорить супруга принять участие в челлендже.

Видео также можно посмотреть в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин в 55 матчах забил 25 голов и сделал 49 результативных передач.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва остаются неизвестными.

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