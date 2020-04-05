Андронов учит дочку играть в гольф во время карантина. Видео

Пресс-служба ЦСКА показала, как капитан команды Сергей Андронов проводит время во время самоизоляции. На видео, опубликованном «армейцами» в «Твиттере», хоккеист учит дочку Алину играть в гольф.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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