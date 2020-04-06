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Заразившийся коронавирусом Пелино находится в стабильном состоянии

Заразившийся коронавирусом Пелино находится в стабильном состоянии
Хоккей / КХЛ 0

Состояние старшего тренера ярославского «Локомотива» Майка Пелино, заразившегося коронавирусом, стабильное, сообщила пресс-служба «железнодорожников».

«Состояние у него стабильное. Он сейчас находится в Канаде вместе с семьёй. К счастью, ничего сверхъестественного нет», — приводит сообщение пресс-службы «Локомотива» ТАСС.

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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