Заразившийся коронавирусом Пелино находится в стабильном состоянии
Состояние старшего тренера ярославского «Локомотива» Майка Пелино, заразившегося коронавирусом, стабильное, сообщила пресс-служба «железнодорожников».
«Состояние у него стабильное. Он сейчас находится в Канаде вместе с семьёй. К счастью, ничего сверхъестественного нет», — приводит сообщение пресс-службы «Локомотива» ТАСС.
Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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